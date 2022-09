Scende la curva dei contagi giornalieri, stabili ricoveri e attuali positivi ma il virus fa registrare un’altra vittima. È questa la foto più recente della pandemia di Covid-19 in Puglia. A scattarla è il consueto bollettino epidemiologico diffuso dalla Regione che oggi, venerdì 16 settembre, segnala 730 nuovi casi accertati, a fronte di 8.458 tamponi analizzati, con un tasso di positività che scende all’8,6%, quasi dimezzato rispetto a ieri. Provincia più colpita, per numero di contagi, è Bari che ne conta 270. Seconda Lecce con 147. Seguono Taranto 90, Foggia 84, Brindisi 83 ed infine la Bat, dove si segnalano 41 nuovi casi, ai quali vanno aggiunti anche quelli di 15 residenti fuori regione. Con quelli odierni, la somma dei contagi pugliesi, dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sale a quota 1.466.141. Si aggiorna purtroppo anche il bilancio dei morti durante la pandemia, con un’altra vittima registrata e che fa salire il totale delle persone decedute a 9.050. Pressoché uguale ad un giorno fa il numero degli attuali positivi, che sono in tutto 10.492. Praticamente invariato anche quello riferito ai ricoveri. I pazienti Covid che occupano posti letto negli ospedali della regione sono complessivamente 134. Di questi 126 si trovano in area non critica e 8 nelle terapie intensive. Cresce il dato relativo ai negativizzati, che raggiungono la cifra complessiva di 1.446.599. I pugliesi guariti dal virus nelle ultime 24 ore sono quasi 750.