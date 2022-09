Impresa del Barletta che passa a Cava dè Tirreni contro una squadra a punteggio pieno alla vigilia della terza giornata di campionato e tra le favorite per la vittoria del girone H di Serie D. Determinante il guizzo di Lattanzio all’11’ del primo tempo, vantaggio difeso con ordine e personalità dalla squadra di Francesco Farina fino al fischio finale. Seconda vittoria consecutiva in campionato per Pollidori e soci, che volano a quota sei punti in classifica.

IL TABELLINO DI CAVESE-BARLETTA 1-0:

Cavese (4-3-3): Colombo; Anzano, Lomasto (14’st. Bacio Terracino), Fissore, Maffei; Gaeta (34’ st. Munoz), Aliperta (18’ st. Palma), Bezzon; Gagliardi, Foggia (1’ st. Bubas), Banegas (18’ st. Salandria) A disp. Angeletti, Puglisi, D’Amore, Ludovici. All. Troise

BARLETTA (4-2-4) Piersanti; Milella, Pollidori, Visani, Marangi; Cafagna (39’ st. Mininno) Vicedomini; Padalino (1’ st. Maccioni), Russo (42’ st. Petta), Lattanzio (51’ st. Lavopa), Loiodice (48’ st. Zaldua). A disp. Campisi, Mercorella, Cassatella, Nannola. All. Farina

Marcatori: 11’ Lattanzio (B)

Arbitro (Picardi di Viareggio)

Note: ammoniti: Lomasto, Fissore e Bezzon (C), Piersanti (B); calci d’angolo 5-7; recuperi: pt. 3’, st. 7