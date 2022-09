Poco più di 250 nuovi casi di contagio e circa 3mila test effettuati con 0 decessi registrati così come nella giornata di ieri. Un dato in netta discesa, come sempre accade nei weekend, per un andamento piuttosto stabile della pandemia da covid-19 in Puglia. Fotografia quotidiana del bollettino epidemiologico regionale che secondo i dati GIMBE, dello scorso fine settimana, attesta la BAT come la provincia in Italia con minore incidenza per 100mila abitanti: la sesta provincia pugliese si attesta sui 76 casi mentre Pescara, al momento, è il territorio con maggiore incidenza in Italia a 338 casi ogni 100mila abitanti.

Tornando ai dati giornalieri lieve inversione di tendenza, in Puglia, per gli attualmente positivi che tornano a crescere attestandosi a 10.397 a causa dei pochi negativizzati e cioè 190. In salita anche i ricoveri che si attestano a 119 in area non critica mentre sono 10 i pazienti nelle terapie intensive. Le province di Bari e Lecce continuano a registrare i maggiori incrementi rispetto agli altri territori della Puglia: rispettivamente si segnalano 85 e 77 nuovi casi di contagio. Seguono il tarantino ed il brindisino con 25 e 23 casi mentre la BAT e Foggia aggiungono al conto 22 nuovi contagi. Tre sono i residenti fuori regione.