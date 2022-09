Negli ultimi tre mesi, i centri per l’impiego della provincia di Barletta-Andria-Trani hanno ricevuto quasi 5mila candidature per le loro offerte di lavoro, con un incremento di domanda pari al 400% rispetto al periodo precedente. È il dato che emerge dai report effettuati dai centri per l’impiego della Bat, tra il 13 giugno e il 15 settembre, e che evidenziano un incremento di fiducia, da parte degli utenti della sesta provincia, nei confronti delle azioni intraprese per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Il settore che continua a confermarsi al vertice della classifica è quello “Commercio e artigianato”, con 140 figure professionali richieste, seguito da “Costruzioni, impianti e immobiliare” che conta invece 49 posizioni aperte.

Sostanzialmente stabile risulta invece il numero di persone ricercate nei settori “Sanità, servizi alla persona e pulizia” e “Amministrativo”, mentre risultano in leggero aumento le offerte provenienti dal settore “Tessile, abbigliamento e calzaturiero”.

In calo le proposte di lavoro negli ambiti di “Industria e trasporti” e “Agricoltura e agroalimentare”. Lo stesso vale per il comparto “Turismo e ristorazione”, dove la diminuzione delle richieste è evidentemente legata alla chiusura della stagione estiva per molte attività.

Per candidarsi alle offerte, bisogna consultare il portale lavoroperte.regione.puglia.it o l’app “Lavoro per te Puglia”.

Al fine di promuovere le notizie sulle offerte provinciali presenti su Lavoro per te, i centri per l’impiego della Bat hanno creato un apposito canale Telegram “Offerte lavoro BAT – LavoroXTE”, a cui è possibile e dove sono costantemente riportati i nuovi annunci pubblicati sul portale.

Per informazioni sull’invio dei curriculum e sulle offerte attive e per la pubblicazione di annunci, cittadini e aziende possono rivolgersi ai Centri per l’Impiego, aperti al pubblico tutti i giorni presso le sedi dislocate in tutti i comuni della provincia di Barletta-Andria-Trani.