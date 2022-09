Prosegue l’ intensa avventura musicale dell’Associazione Cultura e Musica – G. Curci, che propone il suo Autunno Musicale, giunto alla 38.ma Edizione, in collaborazione con il Ministero della Cultura e la Regione Puglia. Un Autunno che presenterà giovani talenti ed artisti già affermati in una alternanza fra generi e formazioni diverse che creeranno un percorso musicale di altissimo livello e di grande interesse, sia per i cultori della buona musica che per coloro che vogliono ascoltare proposte diverse.

Sede, Auditorium del Laboratorio Urbano Gos, in viale Marconi, 49, porta ore 18,00 e inizio ore 18,30 per i sei spettacoli.

Vernissage, domenica 25 settembre , per la Sezione Talenti Internazionali, con il pluripremiato pianista coreano Kwon Kisuk, “Premio Mauro Paolo Monopoli” 2021” e Premio Nuovo Imaie 2021, pianista dalla brillante carriera, che con la sua marcata personalità artistica e il suo pianismo intimamente vissuto, proporrà un programma di raffinato e intenso virtuosismo.

Domenica 16 ottobre , “La Sonata da Bach a Grieg” , con il Duo Silvano Minella violino, e Flavia Brunetto, al pianoforte. Un violino e un pianoforte che accompagneranno gli spettatori nelle sinuose sonorità della Sonata Classica da Bach

a Grieg fino a toccare le corde più profonde della passione e del virtuosismo mai fine a se stesso.

“Da Parigi a Budapest”, ecco il viaggio in varie città europee che ci propone il Duo Ferdinando De Cesario (clarinetto) e Luigi Fracasso (pianoforte) , domenica 23 ottobre, con un variegato e accattivante programma con tanti brani interessanti e raramente eseguiti che metteranno in rilievo la duttilità interpretativa dei due maestri, solisti di fama internazionale che si sono esibiti in contesti di altissimo prestigio

Appuntamento invece, domenica 30 ottobre , con “Dall’Opera alla Danza” dei maestri Pietro Doronzo, flauto, e Francesco Monopoli, pianoforte. Un concerto che attraversando continenti e paesi diversi, con generi e motivi tra loro lontani avrà come filo rosso il ritmo e virtuosismo di tutti i brani che sapranno coinvolgere il pubblico con momenti di intensa passione e allegria.

Domenica 6 novembre, l’Ensemble di Fiati dell’Orchestra di Matera e della Basilicata , formata da giovani talenti già noti a livello nazionale ed internazionale , diretti dalla bacchetta del maestro Giovanni Pompeo, avrà il compito di deliziare il pubblico con un “Omaggio a Mozart” il compositore più eclettico, geniale e imprevedibile del ‘700 .

A chiudere questa 38.ma Edizione dell’Autunno Musicale della instancabile Associazione Cultura e Musica “G. Curci” sarà il “Classical Italian Songs and Latin Jazz” con la voce nota e molto apprezzata nel mondo Jazz della cantante Alessia Martegiani e la fantasmagorica chitarra di Maurizio Di Fulvio con un programma che proporrà una interpretazione elegante e trascinante del “choro brasileiro” e della tradizione napoletana attraverso l’esecuzione di “standard latin-jazz e classical music”.

Laboratorio Urbano GOS , Viale Marconi, 49 – Barletta

Porta ore 18,00 e inizio alle ore 18,30 .

Abbonamento per i 6 spettacoli € 15,00

Biglietto P.U. € 5,00.

Info: tel. 3803454431, [email protected] ; www.culturaemusica.it; www.facebook.com/asscurci; @asscurci.