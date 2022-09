Abbassare i toni della campagna elettorale ma soprattutto concentrarsi sui temi. E’ la consapevolezza di Mariangela Matera, candidata alla Camera dei Deputati per il centrodestra nel collegio uninominale di Andria, ad ormai pochi giorni dal voto.

Una campagna elettorale molto corta ed in cui lo scontro ha spesso superato le tematiche da affrontare in un momento così delicato per l’intera nazione ed in particolare per un territorio come quello della BAT. In particolare, uno dei settori trainanti dell’economia del territorio è senza dubbio l’agricoltura in grandissima sofferenza in questo momento.

La sicurezza nelle campagne, la sicurezza nelle città: su questo il Governo può impegnarsi molto come spiega Mariangela Matera rappresentante del centrodestra ed in particolare di Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni ha vissuto qualche giorno fa in Puglia, con la sua leader, un momento molto bello di piazza. A Bari Meloni, Matera e tutti i candidati pugliesi hanno fatto il pieno di entusiasmo per lo sprint finale verso domenica 25 settembre.

L’intervista completa su News24.City.