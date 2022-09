“La provincia di Barletta-Andria-Trani ha rilasciato l’autorizzazione per la realizzazione di opere in zona sismica utile per il via ai lavori per la riqualificazione del canale H. Si chiude l’iter burocratico, finalmente si potrà procedere con la cantierizzazione dell’opera”. Ad annunciarlo è il presidente del gruppo PD in Regione Filippo Caracciolo.

“Con il rilascio di questa autorizzazione – afferma Caracciolo – l’ufficio tecnico del comune di Barletta potrà convocare il consorzio aggiudicatario dei lavori che, a sua volta, potrà procedere in breve tempo con la cantierizzazione. L’invito al dirigente è a procedere al più presto alla convocazione del consorzio in modo tale da permettere il rispetto del cronoprogramma”.

“Il definitivo passo in avanti compiuto – afferma Caracciolo – rappresenta per me motivo di grande soddisfazione e orgoglio. Come noto, i fondi da utilizzare per il risanamento del canale H sono riconducibili ai 7.5 milioni destinati alla città di Barletta nell’ambito di un accordo di programma tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e la Regione Puglia per la riqualificazione costiera della provincia BAT. Tale accordo fu siglato nel 2016 e da allora per ben due volte è stato necessario un mio intervento per evitare che i fondi fossero perduti a causa delle inadempienze delle amministrazioni comunali”.

“L’opera che sarà realizzata migliorerà la qualità delle acque balneabili grazie al trattamento delle acque di prima pioggia. Si tratta di un passaggio fondamentale per la valorizzazione della Litoranea di Ponente che – conclude Caracciolo -potrà così diventare il fulcro dell’offerta turistica della città”.