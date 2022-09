Oggi, giovedì 22 settembre, cominciano nuovi lavori per la fibra ottica a cura di Open Fiber S.p.A. Ulteriori lavori dal 10 ottobre 2022.

Gli interventi della società appaltatrice comporteranno la manomissione di tratti di numerose sedi stradali.

In particolare, dal 22 settembre interessate la Litoranea di Levante, via Misericordia, via Del Mare, via degli Ammiragli F. e M. Casardi, via Lido S. Giovanni, via Mauro, via Vespucci, via Croce.

Dal 10 ottobre: via Pier delle Vigne, corso Garibaldi, via Cialdini, piazza Plebiscito, via Paniere del Sabato, corso Vittorio Emanuele, via Consalvo da Cordova, piazza Moro, via G. Di Scanno, via Ospedale dei Pellegrini, via S. Marta, via Fraggianni, via M. Sante, via Samuelli, via Nazareth, via Cavour, via S. Antonio, via Mura del Carmine, via T. Gentile, piazza Marina, via Marina, lungomare Mennea, via Colombo, via Cafiero, via S. Andrea, via S. Giorgio, via Fieramosca, via Giovenale, via Brancaleone, via Duomo, piazzetta del Duomo, piazza Castello, via Romanello da Forlì, via Dabenevoli, viale R. Elena, vicolo D’Abundo.

In proposito, al fine di disciplinare la circolazione veicolare e salvaguardare la pubblica e privata incolumità, è stata emanata oggi dall’Ufficio Tecnico del Traffico (Settore Servizi di Vigilanza) un’ordinanza dirigenziale.

Il provvedimento, stabilisce, tra l’altro, che di volta in volta sarà istituito il divieto di sosta con rimozione dalle ore 0.00 alle 24.00 e il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli lungo le strade interessate. Inoltre, la ditta esecutrice, organizzando la segnaletica in prossimità del cantiere avrà facoltà di gestire i suddetti divieti modulandoli in relazione alle difficoltà tecnico/operative, con chiusura completa o parziale della carreggiata.