L’udienza preliminare nei confronti dei presunti assassini di Claudio Lasala inizierà il 10 ottobre. Per la morte del giovane barlettano di 24 anni, ucciso in pieno centro a coltellate nella notte fra il 29 ed il 30 ottobre 2021, sono indagati Ilyas Abid, 19 anni, e Michele Dibenedetto, 21 anni, entrambi di Barletta. L’accusa è di omicidio volontario, aggravato dai futili motivi. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, quella sera, tutto sarebbe scaturito all’interno di un locale nei pressi della Cattedrale, dove Lasala si sarebbe rifiutato di offrire da bere a Di Benedetto. Da lì è partita la reazione dell’indagato. Dopo una prima colluttazione, la vittima si è allontanata dal bar per poi essere raggiunto nuovamente da Di Benedetto in compagnia di Abid armato di un coltello preso dal bancone dello stesso locale dove è iniziata la lite con Lasala. Abid a quel punto lo avrebbe accoltellato. Il 24enne, sanguinante, ha provato ad allontanarsi nuovamente venendo tuttavia raggiunto ancora una volta da Di Benedetto e colpito con calci all’addome e sulla ferita. Sempre secondo quanto ricostruito, sulla scena sarebbe intervenuto anche il cugino di Lasala subito allontanato e minacciato da Di Benedetto. Il 24enne è morto al mattino successivo all’ospedale “Dimiccoli”. Dopo l’arresto di entrambi, il 21enne ha ammesso di aver avuto un litigio con la vittima ma di non essere coinvolto nella sua morte, mentre il 19enne Abid si è avvalso della facoltà di non rispondere. Fondamentali per gli inquirenti le immagini di video sorveglianza della zona. Ora rischiano entrambi l’ergastolo, motivo per il quale non potranno beneficiare del rito abbreviato.