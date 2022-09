Momenti di paura nella mattinata di sabato in via Tatò, a Barletta. Intorno alle 13.30 un uomo armato con un taglierino e con un volto coperto da un passamontagna ha fatto irruzione nel supermercato Decò. Dopo aver minacciato la cassiera con l’arma, ha portato via diverse centinaia di euro dalle due casse. Il tutto mentre nell’attività c’erano diverse decine di persone. Sul posto è intervenuta la polizia locale, arrivata pochi minuti dopo la chiamata di un cliente. Il rapinatore si era però già dato alla fuga. Indagini sono tuttora in corso per l’identificazione dell’autore della rapina.