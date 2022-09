Proseguono senza sosta i lavori di rifacimento dello spartitraffico di viale Regina Elena, sulla litoranea di Levante di Barletta. Questa mattina i camion della “Multiscavi” di Andria hanno portato via le ultime palme che per decenni hanno occupato le vecchie aiuole ora rimosse. L’intervento riguarda il tratto compreso tra il Molo di Levante e via Misericordia, circa 400 metri, in condizioni di degrado a causa dei lavori che negli anni si sono succeduti di ammodernamento della rete di sottoservizi e per la realizzazione dei nuovi allacci degli stabilimenti balneari e degli insediamenti ricettivi e residenziali sorti in zona. Il rifacimento dello spartitraffico si era reso dunque necessario, spiegano dall’amministrazione comunale. Le vecchie vasche di pietra si erano rotte e le piante costituivano un ostacolo alla visuale di automobilisti e pedoni. Da qui l’idea di utilizzare i 160mila euro di un bando ministeriale – destinati al Comune di Barletta come contributo finalizzato alla manutenzione straordinaria delle strade, dei marciapiedi e dell’arredo urbano – per riammodernare viale Regina Elena. Non sono mancate le polemiche, soprattutto sui social, di chi avrebbe preferito dare priorità ad altri lavori di manutenzione, in zone maggiormente abitate della città. Ma l’intervento fu deciso dall’allora commissario straordinario Francesco Alecci ed è ora portato avanti dall’attuale amministrazione Cannito. Le palme e le altre piante rimosse durante i lavori – promettono da Palazzo di Città – saranno rimesse a dimora o sulla stessa litoranea di Levante o in altro luogo ideale per la loro collocazione. Valutazioni che saranno prese di concerto con l’agronomo comunale. “Il nuovo spartitraffico sarà costituito da vasche e fioriere – si legge nella delibera del commissario – da arricchirsi con piantumazione di fioriture stagionali”. I lavori termineranno a fine ottobre.