«Il Consiglio Comunale – si legge in una nota di Palazzo di città – è convocato presso la Sala consiliare, ubicata al piano rialzato dell’ex tribunale in via Zanardelli, per il giorno 3 ottobre 2022 con inizio alle ore 16,00 in prima convocazione e il giorno 4 ottobre in seconda convocazione con inizio alle ore 16,00.

Ordine del giorno

Comunicazioni Presidente – Deliberazione n.112/2022/VSG della Corte dei Conti; Comunicazione del Sindaco delle dimissioni di assessore e della nuova nomina; Comunicazione gruppi consiliari; nn. 20 e 21 dello statuto comunale nomina delle commissioni consiliari permanenti e istituzione commissione consiliare permanente di controllo e garanzia; Ratifica della delibera di Giunta comunale n.9 del 05/08/2022 di variazione urgente al bilancio di previsione 2022/2024 e conseguente adeguamento del DUP 2022/2024; Variazione al bilancio di previsione 2022/2024 adeguamento classificazione delle entrate PNRR; Linee di indirizzo per la nomina di 4 componenti del C.D.A. dell’A.S.P. Regina Margherita; Approvazione bilancio consolidato esercizio 2021; Riconoscimento e presa d’atto debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 182/2022 del Giudice di Pace di Barletta Avvocatura comunale; Riconoscimento e presa d’atto debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 177/2022 del Giudice di Pace di Barletta Avvocatura comunale; Riconoscimento e presa d’atto debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 191/2022 del Giudice di Pace di Barletta

I lavori – conclude la nota – saranno trasmessi in diretta televisiva su Amica 9 TV, emittente di Mediacom srl, Canale 91 del digitale terrestre e in streaming live o on demand all’URL: barletta.synedrio.eu/