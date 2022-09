Le scuole a Barletta vanno in pezzi. Un vero disastro, in un settore vitale, essenziale per una comunità. Il caso più eclatante è il plesso Rodari dell’Istituto Comprensivo “Pietro Mennea”. A leggere la documentazione, allegata dalla dirigente scolastica alla (ennesima) richiesta di incontro urgente inviata all’amministrazione comunale, non si può che rimanere sbigottiti. Parapetti danneggiati, aree transennate e interdette da mesi, aule impraticabili perché soggette a infiltrazione di acqua piovana, installazione di ponteggi per la messa in sicurezza promessa e mai realizzata. La dirigente scolastica, come già accennato, ha più volte richiesto incontri e interventi, prima al Sindaco Cannito, poi al commissario prefettizio e poi di nuovo al rieletto Sindaco Cannito. Senza ottenere alcun tipo di risultato. Eppure, come sappiamo dai pomposi proclami delle settimane scorse, su altri temi, certo rilevanti, come lo stadio, l’amministrazione ha impegnato, immediatamente, tutti i settori interessati e gli uffici tecnici. Perché Cannito non ha fatto lo stesso, con uguale mobilitazione di personale e uffici per una priorità altrettanto seria come la sicurezza dei bambini, degli alunni? E quella del plesso Rodari dell’I.C. “P.Mennea” non è una situazione isolata, non è un’anomalia. Altre scuole soffrono per problemi simili o assimilabili a quelli descritti. Ci riferiamo, ma i genitori degli alunni lo sanno evidentemente più e meglio del Sindaco, alla scuola “M. D’Azeglio”, il cui secondo piano è interdetto da anni, e non è dato sapere quando tornerà agibile. E ci riferiamo anche alla scuola “G. Modugno”: anche qui alcune aule diventano impraticabili per infiltrazioni alle prime piogge. Visto che le richieste dei dirigenti scolastici sono ignorate, o finiscono in fondo a una lunga lista d’attesa, come gruppo consiliare di opposizione ci facciamo portavoce di questa priorità, anzi di questa emergenza assoluta. Lo Stadio, già citato, era nel programma dei primi cento giorni di Cannito. Anche le scuole erano nel programma dei primi cento giorni: si parlava di “incontri con gli alunni”. Per fare cosa? Per raccontare favole?! Speriamo che le scuole, invece, e il vero punto della questione, ovvero la messa in sicurezza delle stesse, siano priorità nei prossimi cento giorni. E speriamo non tocchi ad alunni, famiglie, insegnanti, dirigenti attenderne, come hanno già fatto, ancora mille. Perché questo tema tocca la vita della comunità di apprendimento. Perché è, questo sì, un investimento per il futuro ed è un indice, a seconda di come lo si gestisce, di civiltà o inciviltà di una intera città.