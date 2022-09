Covid: sono 1188 i casi registrati oggi in Puglia (8793 i tamponi processati) e 3 le persone decedute. Come sempre, oltre metà dei nuovi contagi si riferisce alle province di Bari (379) e Lecce (321). Altri 136 casi sono stati registrati nel Brindisino, 132 nella provincia di Foggia, 125 in quella di Taranto e 75 nella Bat. Concludono il dato altri 20 nuovi positivi afferenti a persone residenti fuori regione (20) e di provincia non definita (4).

Stabile la situazione dei ricoverati: 115 sono le persone in area non critica, 6 in terapia intensiva.