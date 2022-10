Si terrà Mercoledì 5 ottobre con inizio alle ore 15.30 presso la sede della Associazione della Stampa Estera in Italia in Via dell’Umiltà 83 a Roma la conferenza stampa di presentazione della mostra:

“An Italian Impressionist in Paris: Giuseppe De Nittis”

Per la prima volta De Nittis sarà protagonista di una straordinaria esposizione negli Stati Uniti, che si terrà presso The Phillips Collection a Washington D.C. dal 12 novembre 2022 al 12 febbraio 2023.

Alla conferenza stampa parteciperanno il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il Sindaco di Barletta Cosimo Cannito, la Soprintendente della Provincia BT Anita Guarnieri, il Capo Dipartimento per la Cultura e Valorizzazione del territorio della Regione Puglia Aldo Patruno, l’Assessore alla Cultura del Comune di Barletta Oronzo Cilli unitamente al Curatore della mostra Renato Miracco, critico d’arte e storico, ed alla Direttrice di The Phillips Collection Dorothy Kosinski.

Per accreditarsi alla conferenza stampa di presentazione si prega di inviare una e-mail a: [email protected]

Dettagli riguardanti la mostra in allestimento dedicata a: “An Italian Impressionist in Paris: Giuseppe De Nittis” sono disponibili in https://www.phillipscollection.org/