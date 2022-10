«Il tempismo, non solo in politica, è essenziale. Un tempismo perfetto lo ha avuto l’assessore Loconte alla sua prima uscita pubblica. Nelle stesse ore in cui la stampa locale e nazionale annunciava il triste primato del nostro territorio, primo in Italia per furti di auto (Barletta ha raggiunto la vetta di questo podio della vergogna, superando città storicamente a più alta intensità di delinquenza comune), l’assessore Loconte ci fa sapere che grazie al rifacimento delle strisce pedonali (e al fatto di aver installato uno specchio ad un incrocio stradale) avremo una città più vivibile e presentabile. Deve aver pensato, l’assessore, che i cittadini di Barletta, quando rimangono a piedi perché la loro auto è stata rubata, almeno potranno attraversare la strada godendosi strisce pedonali nuove fiammanti. Magra consolazione, ma evidentemente non si può, o non si sa, fare di meglio.

Una amministrazione comunale seria, a partire dall’assessore al traffico e alla Polizia urbana, dovrebbe invece chiedersi come offrire un proprio contributo al controllo del territorio, come tentare, in accordo e in sinergia con le forze dell’ordine e gli altri livelli istituzionali, di riportare a un livello accettabile la sicurezza dei cittadini e delle loro proprietà. E dovrebbe evitare di sconfinare nel ridicolo inventando una strana equivalenza tra il rifacimento di strisce pedonali e il livello di vivibilità e presentabilità di una città che, invece, è in uno stato di emergenza a livello di sicurezza e tenuta dell’ordine pubblico. Invece di far passare per straordinario ciò che è ordinario, per non dire banale (le strisce pedonali), l’assessore Loconte si metta davvero al lavoro. Chiediamo all’assessore e alla amministrazione di costituire al più presto un tavolo permanente tra le istituzioni e le forze dell’ordine sulla sicurezza, che possa valutare l’opportunità di potenziare il servizio di videosorveglianza in città e modulare in modo più efficace i controlli e il pattugliamento soprattutto nelle ore notturne. Ci aspettiamo che il prossimo intervento sulla stampa dell’assessore sia, appunto, chiaro e diretto sul tema dei furti d’auto: tanti, troppi cittadini di Barletta sono stati vittime di questo fenomeno e attendono risposte».

Gruppo consiliare PD Barletta

Rosa Cascella

Lisia Dipaola

Pinuccio Paolillo

Filippo Caracciolo