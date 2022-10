Le opere dell’artista barlettano Giuseppe De Nittis in viaggio verso l’America. Dal 12 novembre al 12 febbraio sarà il prestigioso “Philips Collections” di Washington, il primo museo statunitense dedicato all’arte moderna, ad ospitare la mostra dal titolo “An italian impressionist in Paris”. L’idea nasce dal riallestimento della Pinacoteca De Nittis ad opera dello storico e critico d’arte Renato Miracco, che assieme ad altri studiosi, italiani e americani, ha dato vita ad una rilettura internazionale del pittore.

La Pinacoteca barlettana, accolta a Palazzo della Marra, conserva tuttora più di 130 opere di De Nittis, donate nel 1914 dalla moglie dell’artista Leontine Gruvelle: 32 di queste partiranno alla volta degli Stati Uniti e andranno ad aggiungersi ai 15 capolavori in arrivo da istituzioni museali come il Metropolitan di New York, il Louvre di Parigi, alle 14 opere in prestito da collezioni private e ai lavori della Phillips Collection, per un totale di 75 capolavori esposti.

Per tutta la durata dell’esposizione, le opere date temporaneamente in prestito a Washington, saranno sostituite nella Pinacoteca con altrettanti lavori di De Nittis conservati in deposito.

L’iniziativa, che vanta l’Alto Patronato del Ministero Italiano della Cultura, è stata presentata a Roma, nel corso di una conferenza ospitata nella sede dell’associazione della stampa estera. Tra i presenti all’appuntamento, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ed il sindaco di Barletta Mino Cannito.