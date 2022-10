La questione legata all’ASP “Regina Margherita” (ex Cappuccini) pare essere una telenovela infinita. La prossima mossa sarà la nomina del nuovo CDA, nominato per legge dal Consiglio comunale di Barletta. Questa volta si è scelto di fare le cose in maniera più partecipata, espletando un avviso pubblico per candidarsi a tali ruoli. Anche se la Regione ha dovuto, ancora una volta, sollecitare il Comune ad intervenire tempestivamente.

L’ultimo passaggio reso noto è stato del 4 agosto 2021 con la nomina, da parte della Regione, del commercialista barlettano Giuseppe Lionetti come commissario straordinario della Casa di Riposo. Questo incarico, però, durava al massimo un anno, quindi ora c’è sostanzialmente un vuoto amministrativo. L’ultimo presidente del CDA era stato Ruggiero Balzano, che aveva rassegnato le dimissioni nell’ottobre del 2020. Del resto, la struttura resta chiusa dal 2015 per lavori di riqualificazioni, costati 2,6 milioni di euro, terminati nel 2018. Necessaria era l’individuazione di un direttore generale, non semplice poiché è necessario affrontare la cospicua situazione debitoria di oltre 700mila euro.

Ora, dunque, una nuova pagina verrà scritta per una ormai moderna struttura che potrebbe ospitare 27 anziani autosufficienti, 30 posti di residenza socio-sanitaria assistita, 30 per un centro diurno e in più uno spazio polivalente . Sull’albo Pretorio c’è l’avviso pubblico attraverso il quale il Consiglio comunale nominerà i 4 componenti che guideranno l’importante struttura con i suoi servizi. Ciò era stato deliberato dalla scorsa riunione della massima assise cittadina. Le domande dovranno essere presentate entro il 12 ottobre, rispondendo a precisi criteri selettivi.