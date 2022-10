Ha quattordici anni e si appresta a vivere una significativa esperienza internazionale. Storia di Antonio Veneziani, barlettano con tanta voglia di emergere: sarà, a partire dal lunedì, l’unico rappresentante della Bat convocato per gli europei di padel, a Valencia.

Ha bruciato le tappe, Veneziani. In pochi anni è riuscito a ritagliarsi uno spazio di prestigio sul firmamento nazionale.

E ora l’occasione di mettersi in evidenza oltre i confini nazionali. Ha due chance per riuscirci a Valencia: l’europeo con la maglia azzurra ed un torneo individuale in cui farà coppia, come sempre, con il ligure Pietro Giovannini. In Spagna ci va con un obiettivo ben preciso.

Non gli manca il sogno nel cassetto.

