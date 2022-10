Nuova impennata dei contagi giornalieri in Puglia. Dopo i numeri bassi registrati ieri, anche alla luce dei pochi tamponi effettuati, la curva della pandemia di Covid torna a salire. La conferma arriva dal bollettino epidemiologico regionale che oggi, martedì 11 ottobre, segnala 2.366 nuovi casi accertati, a fronte di 11.732 test effettuati, con un tasso di positività che sale oltre il 20%.

È ancora Bari la provincia più colpita con 786 contagi. Segue Lecce con 633 e poi Foggia 278, Taranto 256, Brindisi 253 ed infine la Bat, dove si segnalano 121 nuovi casi, ai quali si aggiungono quelli di 28 residenti fuori regione e 11 di provenienza non ancora accertata.

La somma dei contagi pugliesi, dall’inizio della pandemia, sale così a quota 1.493.027.

Dopo lo 0 di ieri, torna a salire anche il bilancio delle vittime, con altri 6 morti registrati nelle ultime 24 ore, per un totale di 9.113 decessi.

Cresce ancora il dato riferito alle persone attualmente positive, che raggiungono la cifra complessiva di 13.303. Buone notizie invece da fronte ospedaliero. I ricoveri sono in leggero calo. I pazienti Covid che occupano posti letto nelle strutture sanitarie della regione sono in tutto 135. Di questi 127 si trovano in area non critica e 8 in terapia intensiva.

Si aggiorna infine anche il numero dei guariti, che toccano quota 1.470.611.