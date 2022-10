Enorme soddisfazione per Claudio Cassano e per Barletta. Il promettente trequartista, classe 2003 e nativo proprio della ”Città della Disfida”, ha ottenuto infatti in giornata la prima convocazione in prima squadra con la Roma, club detentrice del suo cartellino. Il talentino giallorosso sarà a disposizione di mister Josè Mourinho in vista della trasferta di domani a Siviglia, sponda Betis, valevole per la prima giornata di ritorno in Europa League.

Un traguardo assolutamente meritato per il diciannovenne barlettano, autore di 5 gol fino a questo momento con la formazione Primavera(ultimo in ordine cronologico contro l’Inter di pregevole fattura ndr) e tre assist per i compagni. Cresciuto nel Brasilea Barletta, dove già faceva la differenza con compagni di squadra più grandi, è stato poi notato da Foggia, Andria e Bisceglie, scegliendo il club nerazzurrostellato e la forte Under 15 giunta fino in finale nazionale. Prestazioni che non di certo sono passate inosservate a storici club italiani: Parma, Venezia e Ascoli, ma soprattutto Bologna.

A spuntarla alla fine è stata la Roma, a cui si è legato dal 2018, trascinando a suon di gol prima l’Under 16 e, successivamente, l’Under 17. Adesso, dopo diversi allenamenti con la prima squadra e un inizio di campionato Primavera 1 da protagonista, un grande riconoscimento: la possibilità di essere a disposizione di mister Mourinho per l’importante Europa League. La speranza, da tutti gli sportivi e non barlettani, è che questo sia un punto di partenza per una carriera proficua: complimenti Claudio!

A cura di Giacomo Colaprice