Sono 1.644 i casi Covid nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 10.224 test. Il tasso di positività nel bollettino di mercoledì 12 ottobre si attesta al 16,08% (una settimana fa era del 14,44%, con 1.343 casi e 9.298 tamponi). Segnalati anche cinque decessi.

I positivi sono 543 in provincia di Bari, 57 nella Bat, 193 nel Brindisino, 172 in provincia di Foggia, 424 nel Leccese, 233 in provincia di Taranto. I casi riferiti ai residenti fuori regione sono 17, per cinque la provincia è in corso di definizione.

Gli attualmente positivi salgono a 13.775, mentre i guariti diventano 1.471.778.

Sostanzialmente stabili i ricoveri, oggi 134 (uno in meno rispetto a ieri) di cui 126 in area non critica e otto in terapia intensiva.