Prosegue l’intensa avventura musicale dell’Associazione Cultura e Musica – G. Curci, che propone il suo Autunno Musicale, giunto alla 38.ma Edizione, in collaborazione con il Ministero della Cultura e la Regione Puglia. Un Autunno che presenterà giovani talenti ed artisti già affermati in una alternanza fra generi e formazioni diverse, che creeranno un percorso musicale di altissimo livello e di grande interesse, sia per i cultori della buona musica che per coloro che vogliono ascoltare proposte diverse.

Sede: Auditorium del Laboratorio Urbano Gos, in viale Marconi, 49.

Porta ore 18 e inizio ore 18.30.

Domenica 16 ottobre, appuntamento con il Duo Silvano Minella violino e Flavia Brunetto, con un omaggio alla Sonata: La Sonata da Bach a Grieg. Un violino e un pianoforte che accompagneranno gli spettatori nelle sinuose sonorità della Sonata Classica da Bach a Grieg fino a toccare le corde più profonde della passione e del virtuosismo mai fine a se stesso.

Un raffinato duo di grande prestigio ed esperienza, composto da due eccellenti musicisti con una intensa carriera concertistica, anche come solisti in tutt’Italia e all’estero, aperto alle nuove correnti musicali; due artisti di fama internazionale, provenienti da diverse esperienze musicali, che hanno sempre evidenziato, durante i loro innumerevoli recital, una notevole capacità di intesa e comunicativa ed un intrinseco connubio tra una attenta e accurata attenzione alla partitura, abbinata alla spontaneità e alla improvvisazione, con un programma molto particolare che propone un percorso musicale affascinante dedicato alla musica romantica, in un clima poetico, passionale e raffinato che non disdegna i più arditi virtuosismi mai fini a se stessi.

Silvano Minella è uno dei più noti violinisti italiani. Ospite dei più famosi teatri del mondo, dalla Carnegie Hall al Teatro alla Scala di Milano, e dei più noti Festival, svolge un’intensa attività concertistica internazionale in tutta Europa, in Canada, negli Stati Uniti, in Brasile, in Australia come solista, in duo, con il Nuovo Trio “Fauré” e con i complessi cameristici “I Solisti di Milano” e ”I Virtuosi di Roma”.

Già titolare della cattedra di Violino presso il Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano, è dedicatario di numerose composizioni di importanti autori contemporanei.

Suona un violino di Mattia Albani del 1695.

Flavia Brunetto è una pianista che ha una grande esperienza in campo cameristico. Una volta conclusi – con il massimo dei voti – gli studi al Conservatorio di Musica di Udine, si è contemporaneamente laureata in Lettere classiche presso l’Università di Trieste con il massimo dei voti e la lode.

Ha suonato in duo con musicisti di grande fama quali Jörg Demus, Michel Lethiec, Edson Elias, Emil Klein e le prime parti dei Solisti Veneti, dei Solisti di Milano e dei Salzburger Solisten.

Si tratta della pianista del Nuovo Trio “Fauré”, con cui svolge un’intensa attività concertistica internazionale. Si occupa anche di Musicologia.

Viene invitata a far parte di giurie di concorsi pianistici internazionali ed è titolare di cattedra presso il Conservatorio “Jacopo Tomadini” di Udine.

I due musicisti, che da tantissimi anni compongono un fortunato sodalizio artistico, si cimenteranno in un recital nel quale la pianista Flavia Brunetto affiancherà il violinista Silvano Minella, in un dialogo incessante e paritario tra i due strumenti, finalizzato ad esaltare le vibrazioni del canto e dei ritmi delle musiche dei compositori in programma.

Biglietto P.U. € 5,00.

