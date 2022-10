Il programma della “Settimana Nazionale della Protezione Civile” annovera una interessante iniziativa a Barletta. Si svolgerà presso l’Istituto comprensivo “Pietro Paolo Mennea”, in via Canosa, dalle ore 9 di giovedì 13 ottobre ed avrà per tema la simulazione di una emergenza connessa al rischio sismico. Originata su impulso della Prefettura di Barletta Andria Trani in collaborazione con l’Ufficio Scolastico regionale, la locale Amministrazione e le Associazioni di Volontariato (AVSER, OER, Croce Rossa, ANPS), è stata pianificata d’intesa con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Dopo il saluto delle autorità, il programma prevede una parentesi formativa teorica dedicata agli alunni delle quattro classi coinvolte, non senza un breve approfondimento della tematica “Protezione Civile” da parte dei rappresentanti del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco e della Croce Rossa Italiana.

Seguirà la simulazione di una scossa di terremoto che vedrà gli studenti attuare le procedure già previste nei piani di sicurezza ed evacuazione degli istituti scolastici, ovviamente con l’ausilio dei Vigili del Fuoco e dei volontari delle associazioni. La sinergia della Polizia Locale dimostrerà come rendere immediatamente fruibile ai mezzi di soccorso la rete stradale circostante.

Per garantire la riuscita della manifestazione e la tutela dell’ordine pubblico, l’Ufficio Tecnico del Traffico ha emanato un’ordinanza dirigenziale finalizzata a disciplinare la viabilità nei pressi dell’istituto “Mennea”, dove ovviamente confluiranno numerosi mezzi di servizio. Pertanto, giovedì 13 ottobre su via Canosa (da via Casale a via Cassandro), sulle strade in uscita da via Fortunato (da via Benucci a via Canosa e via Benucci), e su via Benucci (da quest’ultima a via Canosa) sarà istituito il divieto di sosta con rimozione, ambo i lati della carreggiata, dalle ore 8 alle 13, mentre soltanto durante le fasi dell’evento varrà anche il divieto di transito.