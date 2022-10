Il Sindaco Cosimo Cannito e l’Assessora ai Lavori Pubblici Lucia Ricatti comunicano alla cittadinanza che i lavori per la messa in opera del nuovo asfalto, attualmente in esecuzione in via Foggia, proseguiranno dalle ore 22,00 di oggi 14 ottobre sino al mattino successivo del 15, ovvero fino al completamento dei lavori.

La decisione è stata presa tenuto conto dell’importanza dell’arteria di ingresso cittadina particolarmente trafficata nelle ore diurne al fine quindi di evitare ulteriori disagi agli automobilisti .

Una volta terminati i lavori su via Foggia, le opere di bitumazione continueranno, secondo programma, in Via Trani (da via Turi a ingresso rampa cavalcaferrovia, compresi 30 metri di rampa).