Grande successo di pubblico per la 38ma Edizione dell’Autunno Musicale dell’Associazione Curci di Barletta, in collaborazione con il Ministero della Cultura e la Regione Puglia. Un Autunno che, presentando giovani talenti ed artisti di grande prestigio nazionale ed internazionale fra generi e formazioni diverse, è riuscito a catturare e coinvolgere il numerosissimo pubblico che ogni domenica affolla l’Auditorium del Laboratorio Urbano Gos.

Prossimo appuntamento domenica 23 ottobre con il Duo Fernando De Cesario, clarinetto e Luigi Fracasso, pianoforte, con un viaggio Da Parigi a Budapest che accompagnerà gli spettatori tra capolavori della musica del Settecento in poi.

Un Duo di musicisti poliedrici, noti in Italia e all’estero, con diverse esperienze sia come solisti che con gruppi da camera e orchestrali, che evidenziano una perfetta sintonia che li ha visti eccellere nel loro vasto repertorio.

Il clarinettista Fernando De Cesario, diplomatosi presso il Conservatorio “T. Schipa” di Lecce con il m° Aldo Mauro, si è perfezionato con il m° Vincenzo Mariozzi, con il m° Antony Pay e presso l’Accademia Musicale Chigiana di Siena con il m° Riccardo Brengola in musica da camera e con il m° Giuseppe Garbarino in clarinetto. Vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali, ha intrapreso una significativa attività concertistica, sia come solista che in diverse formazioni cameristiche e orchestrali, che lo hanno visto protagonista in importanti Stagioni Concertistiche. Ha collaborato con Kostantin Bogino e Carlo Romano. Ha inciso due CD con l’ensemble “Gentilucci”, una formazione che si occupa esclusivamente della divulgazione di opere di musica contemporanea per conto della Rainbow Classic e Pagano; nel 2010 ha registrato Clarinetto in…solitudine, un CD per la Corrado Production che include brani della letteratura per clarinetto solo. Vincitore del concorso per titoli ed esami, è attualmente titolare della cattedra di Clarinetto presso il Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari.

Il pianista Luigi Fracasso, diplomatosi presso il Conservatorio “T. Schipa” di Lecce, si è perfezionato con i maestri Michele Marvulli, Lya De Barberiis e Marcella Crudeli. Per la musica da camera è stato allievo nella classe di Musica d’insieme del maestro Riccardo Brengola, presso l’Accademia Musicale Chigiana di Siena. È risultato vincitore di numerosi concorsi nazionali ed internazionali. Ammirato da artisti come Aldo Ciccolini: “[…] Luigi Fracasso è un musicista vero, agguerritissimo, con idee sane sulla nostra arte e con un vivo senso della logica strumentale […]”, svolge una significativa attività concertistica in Italia e all’estero sia come solista che in formazioni da camera. Ha suonato in duo con Vincenzo Mariozzi, Roberto Fabbriciani e Lya De Barberiis e, come solista con la Orquesta Sinfónica del Estado de México, con la Brussels Philarmonic Orchestra, con l’Orchestra Sinfonica di Vratsa, con la FVG Mitteleuropa Orchestra, con I Solisti Aquilani, riscuotendo ovunque il plauso della critica e del pubblico. Attento divulgatore della musica contemporanea, ha collaborato con varie formazioni cameristiche eseguendo in prima assoluta numerose composizioni di compositori viventi.

Laboratorio Urbano GOS , Viale Marconi, 49 – Barletta

Porta ore 18,00 e inizio alle ore 18,30 .

Biglietto P.U. € 5,00.

Info: tel. 3803454431, [email protected] ; www.culturaemusica.it; www.facebook.com/asscurci; @asscurci