Tornano le storie da raccontare, le emozioni da vivere. Torna la stagione teatrale a Barletta del Teatro “G. Curci”, il cui cartellone è stato presentato questa mattina nel foyer del teatro comunale alla presenza delle istituzioni comunali rappresentate dall’assessore alla Cultura, Oronzo Cilli e il presidente della Commissione consiliare cultura Ruggiero Fiorella, il Coordinatore artistico per la Prosa del Teatro Curci Fabio Troiano, il Direttore del Teatro Pubblico Pugliese Sante Levante, il Maestro Francesco Monopoli, Direttore artistico della Associazione Cultura e Musica G. Curci, nonché quello dell’Associazione Amici della Musica “Mauro Giuliani”, il Maestro Pasquale Iannone.

Il valore del Curci, uno dei palcoscenici più ambiti della Regione, è pronto ad offrire una nuova stagione di prosa, spettacoli comici, spettacoli per famiglie, danza, e la 39-esima stagione musicale organizzata dall’associazione G. Curci.

Si parte con Carlo Buccirosso, con “L’erba del vicino è sempre più verde”, il 6-7-8 dicembre 2022; mentre la stagione musicale partirà direttamente con il concerto di Capodanno, ormai una piacevole tradizione della nostra città, il 29 dicembre con la Kharkiv Symphony Orchestra. Anche quest’anno tornano i matinée e soprattutto lo spettacolo di Capodanno previsto per il 31 dicembre, quest’anno con Toti e Tata, una garanzia per passare al meglio in compagnia la festività. «Ha funzionato prima della pandemia e credo che ancora di più funzioni adesso – ha voluto sottolineare Fabio Troiano – il teatro è aggregazione e a capodanno c’è bisogno di un posto dove stare tutti insieme e il Curci è un luogo splendido, dove trascorrerlo». Per la prosa ci saranno grandi nomi del teatro italiano, ma anche volti noti della TV; il comico verrà ancora una volta utilizzato per cercare di attrarre giovani, affinché la fruizione di questo sacro luogo di diffusione della cultura diventi una consuetudine anche per le fasce d’età più basse.

L’immagine simbolo della locandina di quest’anno è un dettaglio ripreso da “Il salotto della principessa Matilde”, capolavoro del nostro Giuseppe De Nittis, un collegamento ideale fra i due principali centri di diffusione culturale della città: la Pinacoteca di Palazzo della Marra e l’ottocentesco Teatro “G. Curci”. «Quest’anno – ha aggiunto l’assessore Oronzo Cilli – abbiamo anche una novità, donando 10 biglietti omaggio, per ogni spettacolo, ai ragazzi delle quinte classi delle superiori, quindi chiederemo alle scuole di indicarci i ragazzi, per avvicinarli al mondo del teatro e dello spettacolo».

La prelazione per gli abbonamenti alla stagione teatrale di prosa sarà disponibile dal 7 al 13 novembre prossimo; i nuovi abbonamento, sia per la prosa che per la danza, saranno sottoscrivibili al botteghino dal 14 al 20 novembre. La normale vendita dei biglietti sarà possibile dal 28 novembre al 4 dicembre presso il botteghino, inoltre la vendita online partirà il 29 novembre, sul sito www.teatropubblicopugliese.it. Inoltre, il Teatro Pubblico Pugliese è accreditato per l’acquisto dei biglietti per i giovani 18-enni e i docenti titolari del bonus ministeriale.

È possibile scaricare anche la versione PDF del programma al presente link.