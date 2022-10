Due designazioni per il turno infrasettimanale per due tesserati dell’Aia Barletta: Vittorio Daddato e Francesco Fiore, rispettivamente in Serie C e in Coppa Italia.

Vittorio Daddato sarà, per la prima volta, impegnato nella terza serie professionistica, come quarto uomo per la sfida serale tra Alessandria e Torres, valevole per la nona giornata del campionato di Serie C girone A. Sedicesimi di finale nella rassegna nazionale per Francesco Fiore, assistente questa sera al ”Friuli” di Udine per il match tra Udinese e Monza. Per l’esperto guardalinee barlettano, che vanta anche più designazioni in Serie A, sarà match di cartello, completando il team che supporterà il direttore di gara, Federico Dionisi.

A cura di Giacomo Colaprice