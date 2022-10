La nuova stagione teatrale del Curci? Una rassegna di grande qualità ma che registra per la prima volta un’assenza pesante: la mancata partecipazione di compagnie teatrali del territorio. La denuncia arriva da Michela Diviccaro, nella doppia veste di attrice e consigliere comunale d’opposizione, nell’occasione portavoce delle istanze provenienti dalla categoria degli artisti locali. L’amministrazione comunale – spiega in conferenza stampa – ha messo in piedi la nuova stagione teatrale senza pensare di coinvolgerci nell’organizzazione.

L’amministrazione comunale ha affidato all’attore Fabio Troiano l’organizzazione della stagione di prosa. Un valido professionista – sottolinea la consigliere Diviccaro– ma scelto in maniera discrezionale e senza alcun bando pubblico

Per il futuro, conclude la consigliere Diviccaro, sarebbe auspicabile una maggiore programmazione nell’organizzazione degli eventi culturali della città e il pieno coinvolgimento degli operatori culturali del territorio.

