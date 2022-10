Una fiaccolata per ricordare Claudio Lasala, ucciso a coltellate per un diverbio all’interno di un bar nella notte tra il 29 e il 30 ottobre 2021 all’età di 24 anni. Un anno dopo quella tragica data per volontà della famiglia del giovane barlettano sarà organizzato un corteo in memoria. Partenza intorno alle 21 di sabato 29 ottobre da Palazzo di Città per arrivare in via Carlo V d’Asburgo, nell’area dei giardini del Castello, dove Claudio fu soccorso senza che fosse però possibile salvargli la vita. Per l’occasione, spiega un’ordinanza diffusa sull’albo pretorio comunale, è stato istituito durante il corteo religioso “il divieto di transito in Corso Vittorio Emanuele, via Nazareth, via Cialdini, via Duomo, Piazza Castello e via Carlo V d’Asburgo“. Per la morte di Lasala ci sono due imputati sotto processo con la formula del rito abbreviato: il 21enne Michele Dibenedetto e il 19enne Ilyas Abid. Nel processo il Comune di Barletta si è costituito parte civile.