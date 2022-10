Sono 1.294 i nuovi casi registrati in Puglia nelle ultime 24 ore a fronte di circa 9mila tamponi effettuati. L’andamento della pandemia è piuttosto stabile. E’ nelle province di Bari e Lecce che si registrano più contagi, rispettivamente 393 e 362, chiude anche oggi la Bat con 71 nuove positività. 4 i decessi, restano stabili ricoveri: 152 pazienti in area non critica, 7 in terapia intensiva. Bene anche sugli attualmente positivi, scesi lievemente, ad oggi circa 14.800.