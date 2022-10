Scene mai viste prima e che hanno fatto infuriare i parenti dei defunti così come i cittadini tramite il web dove le immagini sono diventate virali. Accade al cimitero di Barletta dove alcune capre sono entrate aggirandosi indisturbate tra le lapidi. Gli animali hanno letteralmente pascolato accanto ai defunti, danneggiando fiori e piante, alcuni sono saliti sulle lapidi stesse. Sulla vicenda è stata avviata un’indagine interna per capire come abbiano fatto le capre ad entrare indisturbate nel cimitero. Quanto accaduto nell’area situata a nord della città, ha riacceso i riflettori su una serie di problematiche che purtroppo da tempo attanagliano il cimitero comunale, e a cui non è stato posto alcun rimedio sino ad ora. Segnalazioni su segnalazioni da parte dei cittadini che raccontano quanto sia difficile, per alcuni di loro, prendersi cura dei propri cari. Mancano le scale in diversi settori e così i loculi posizionati più in alto non possono essere raggiunti; ci sono parapetti da sistemare, pericolanti e in stato di semiabbandono; in alcuni settori la muratura attorno ai loculi è particolarmente danneggiata, rendendo visibili le bare all’interno attraverso i fori presenti. Insomma una situazione di degrado e cattivo stato di manutenzione che certamente manca di rispetto nei confronti dei defunti. Il culmine è stato infine raggiunto con le capre entrate all’interno del cimitero e lasciate libere di pascolare tra le tombe. A margine di questo episodio è intervenuto duramente il gruppo consiliare del Partito Democratico di Barletta che in una nota ha chiesto di procedere con urgenza alla manutenzione e di utilizzare un finanziamento già stanziato a giugno di quest’anno dal Commissario Alecci, di circa 200mila euro, per ripristinare la dignità della struttura comunale.