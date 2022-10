Sono 2.104 nuovi casi Covid registrati in Puglia martedì 26 ottobre 2022 a fronte di 9.640 tamponi effettuati. Quasi 2300 i guariti, che portano gli attualmente positivi a quota 14.227. Si contano più contagi nelle province di Bari e Lecce, rispettivamente 594 e 673, chiude anche oggi la Bat con 97 nuove positività. Sei i decessi mentre aumentano i ricoveri: 163 pazienti in area non critica, 10 in terapia intensiva.