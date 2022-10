Cordiale incontro, questa mattina a Palazzo di Città tra il Sindaco Cosimo Cannito e la Principessa Beatrice di Borbone Due Sicilie, giunta in visita a Barletta.

Presenti al saluto il Senatore del territorio Dario Damiani, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Ugo Patroni Griffi e rappresentanti della Giunta.

“Sono venuta a Barletta per conoscere meglio le bellezze della città. Il mio lavoro – ha affermato la Principessa – è quello di organizzare viaggi per gruppi e questa parte d’Italia, da quel che mi hanno narrato, ha delle potenzialità inespresse in termini di turismo internazionale. Sono certa che Barletta saprà stupirmi con il suo eccezionale patrimonio.”

“Ringrazio per la visita la Principessa – ha dichiarato il primo cittadino – non solo per averci onorato della sua presenza ma soprattutto per le motivazioni che l’hanno spinta a venirci a trovare. Barletta ha dei requisiti importanti per accogliere un turismo di alta gamma e, ne sono certo, la visita di oggi farà da preludio all’arrivo di turisti che sapranno innamorarsi della nostra città e delle sue bellezze artistiche e monumentali.

La visita è proseguita al teatro Curci, alla pinacoteca De Nittis per terminare al faro napoleonico sito all’interno del porto.