Dopo il super sold-out del mese scorso, venerdì 28 ottobre arriva il secondo appuntamento con la stand-up comedy al Teatro Fantàsia di Barletta.

L’ospite del mese è Angelo Amaro, comico di Noci attualmente residente a Milano, che porterà il suo monologo pungente e irreverente per la primissima volta nella città della Disfida.

A presentare la serata il “solito” Dino Paciolla in una rassegna curata da Marco Di Pinto.

Il teatro off della città di Barletta, con sede in via Imbriani 144, ha aperto le sue porte alla stand-up, arricchendo la tipologia di teatro da offrire alla cittadinanza. La stand-up comedy è un genere di comicità dissacrante in cui il comico, in piedi accompagnato da un microfono, rompe completamente la quarta parete, nutrendosi in gran parte dell’energia del pubblico. Lo show inizierà alle 21.

VOGLIO MORIRE DAL VIVO – LA SINOSSI

Cosa vuol dire vivere un’età adulta sottosviluppata in cui è al contempo troppo presto o troppo tardi per fare qualsiasi cosa? “Voglio morire – dal vivo!” è la voce di chi è circondato da amici-genitori ma si trova suo malgrado a sentirsi ancora figlio; di chi ha capito di essere mediocre ma ha deciso che, alla fine della giostra, va benissimo così.