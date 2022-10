Il Barletta sa segnare, il Barletta può segnare molto di più rispetto alla mole di gioco che costruisce. Sono le due certezze che accompagnano la squadra di Francesco Farina dopo l’1-1 del Puttilli contro la Nocerina: il gol di Russo, che ha pareggiato il vantaggio rossonero con Basanisi, ha rappresentato una goccia nell’oceano di occasioni create dai biancorossi, 15.

14 punti in classifica, piena zona playoff, primo posto distante 4 punti. Traguardi temporanei che il Barletta ha ottenuto con 5 gol fatti e altrettante reti al passivo, con il peggior attacco e la seconda miglior difesa del torneo. Per Farina occorre….

La sfida contro la Nocerina ha rappresentato l’occasione per il ritorno tra i titolari di Pignataro, schierato accanto a Lattanzio. Fondamentale, non solo per il gol, è stato però l’innesto di Russo. Prossima tappa, Casarano. Domenica al Capozza Petta e compagni sfideranno una delle corazzate del torneo, avanti di due punti e reduce da due pareggi consecutivi per 2-2.

