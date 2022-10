Il Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni sta realizzando la posa in opera di “attrezzature ginniche nell’area verde denominata Parco degli Ulivi”. Ne dà notizia direttamente il primo cittadino, Mino Cannito, su Facebook. Il progetto definitivo ed esecutivo ha partorito la sua relazione finale, prevedendo l’utilizzo di 5 attrezzi ginnici-fitness, già acquistati in passato dal Comune e conservati nei magazzini; l’area interessata dall’opera si trova tra via degli Ulivi e via dei Salici, nei pressi del centro di raccolta, ponendosi come obiettivo “incrementare le opportunità di fruizione pubblica dell’area”. Il costo previsto per la realizzazione di questo progetto è di poco più di 13.000€ considerando che l’ente comunale è già in processo degli attrezzi. L’area individuata verrà delimitata con dei cordoli, inoltre, nella stessa è previsto l’utilizzo di ghiaietto di fiume lavato. La fine dei lavori è prevista per l’inizio della prossima primavera. Un’opera annunciata che è in procinto di essere realizzata, riscontrando il buon parere dei tanti cittadini che hanno commentato sui social network l’iniziativa, tuttavia ricordando anche di pensare alla manutenzione e alla videosorveglianza dell’area periferica circostante.