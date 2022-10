“Tutto rientrato”, dopo lo scossone nell’amministrazione guidata dal sindaco Cannito. L’assessore all’Urbanistica, Pierpaolo Grimaldi, aveva rassegnato le dimissioni dal suo incarico in Giunta questa mattina, ufficialmente per “motivi personali”. Grimaldi quindi resta in Giunta, sempre con le stesse deleghe, come indicazione nell’esecutivo di “Forza Italia”, primo partito della coalizione di centrodestra che governa Barletta dal mese di luglio.

Potrebbero esserci motivazioni politiche, celate al pubblico, ma il sindaco Cannito è intervenuto per respingere le dimissioni di Grimaldi, convincendolo a tornare sui suoi passi. Non nascondiamo che in Forza Italia c’è fermento, visto che c’è già stata la prima dimissione dalla carica assessorile di Katia Gianfrancesco il 27 luglio, sostituita nell’esecutivo da Antonella Crescente.