In Puglia nelle ultime 24 ore altri quattro decessi a causa del Covid. Da martedì 25 ottobre in totale ci sono state 16 vittime. Dall’inizio della pandemia sono 9.164 i pugliesi morti. Nel bollettino di oggi, venerdì 28, sono registrati 6.718 tamponi dei quali 1.209 – pari al 17,9 per cento – sono risultati positivi.

A livello provinciale i nuovi casi sono così distribuiti: 393 a Lecce, 344 Bari, 160 Brindisi, 142 Taranto, 99 Foggia e 64 nella provincia Barletta-Andria-Trani. Ci sono cinque casi di residenti fuori regione e due per i quali la provincia di provenienza non è stata indicata. Gli attualmente positivi sono 14mila 265, in lievissima risalita rispetto ai 14mila 235 di ieri.

In aumento anche i ricoveri: nei reparti di area non critica si passa da 161 a 172 posti letto occupati da pazienti Covid; nelle terapie intensive da 8 a 9.