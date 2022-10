Emanata dall’Ufficio Tecnico del Traffico l’ordinanza dirigenziale per disciplinare la circolazione veicolare in occasione della dodicesima edizione dell’iniziativa “Barlettabile Giochi senza frontiere”, competizione a carattere amatoriale per diversamente abili promossa dalla locale parrocchia Santissimo Crocifisso in collaborazione con associazioni sportive. La manifestazione è programmata a Barletta nella mattina di domenica prossima, 30 ottobre, dalle ore 10.30 sino alle 12.

Per l’occasione sarà istituito il divieto di transito veicolare (solo durante le fasi su strada dell’evento) lungo l’itinerario che comprende le seguenti vie: Petrarca (presso la parrocchia, da via Dante Alighieri a via Don Luigi Filannino, dove sono previsti partenza e arrivo), Don Luigi Filannino, Beccaria, Zanardelli, Patalini, Alighieri.

Via Petrarca (sempre da via Alighieri a via Filannino) sarà anche interessata dal divieto di sosta, con rimozione, su ambo i lati della carreggiata, dalle ore 8 alle 13.

I provvedimenti sono organici alle consuete misure preventive, utili a rafforzare la sicurezza e a superare qualsiasi pregiudizio per la pubblica e privata incolumità.