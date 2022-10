«L’Italia – questo l’aggiornamento apparso nel portale leganavalenews – conclude gli Europei di Beach Sprint che si sono tenuti dal 27 al 30 ottobre a San Sebastiàn (Spagna) con la vittoria di due medaglie di bronzo nel singolo femminile e nel doppio misto Under 19. Disciplina di canottaggio “coastal rowing”, il Beach Sprint è una regata il cui percorso di gara prevede un passaggio tra spiaggia e mare. Federica Chisena.

Nel singolo Under 19 femminile – continua il post – Federica Chisena, atleta della Sezione della Lega Navale Italiana di Barletta, si ripete a livello europeo dopo il bronzo iridato conquistato ai Mondiali di Beach Sprint in Galles di due settimane fa. Un risultato raggiunto dopo aver vinto nella finale per il terzo e quarto posto contro la Gran Bretagna, dopo che in semifinale era stata sconfitta dalla Germania, poi campione d’Europa nella finalissima sul Portogallo.

Ancora un successo – sottolinea l’articolo – per la Lega Navale di Barletta che chiude una stagione remiera nazionale ed internazionale da incorniciare, come ha sottolineato il Presidente della Sezione Giuseppe Gammarota.

Il Presidente Nazionale della Lega Navale Italiana, Amm. Donato Marzano, esprime – conclude la nota – le sue personali congratulazioni e quelle di tutta l’Associazione all’atleta, ai tecnici e al Presidente Gammarota per questi importanti successi sportivi».