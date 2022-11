Il 31 ottobre, per l’anniversario della sua nascita avvenuta a Napoli nel 1929, è arrivata la proposta della civica benemerenza di Barletta Città della Disfida all’attore Carlo Pedersoli a tutti noto come Bud Spencer, ultimo Fieramosca sul grande schermo.

La richiesta ufficiale del conferimento è stata inoltrata via Pec alla I^ Commissione consiliare comunale permanente “Affari generali ed istituzionali Annona – Sicurezza – Legalità” dall’Archeoclub d’Italia Associazione di Promozione Sociale Sede storica di Canne della Battaglia Barletta. Come scrive il giornalista Nino Vinella, attuale presidente: «In virtù delle proprie riconosciute competenze statutarie quale Ente di Terzo Settore ed ai sensi del vigente Regolamento, abbiamo proposto l’assegnazione di Civica Benemerenza – nelle forme e nelle modalità ritenute da chi compete più congrue e pertinenti – da conferire alla memoria di Carlo Pedersoli in arte Bud Spencer (Napoli, 31 ottobre 1929 – Roma, 27 giugno 2016), in quanto – come richiamato dall’articolo 1 – si ritiene di “additare alla pubblica estimazione l’attività del medesimo, con opere concrete nel campo delle arti abbia in qualsiasi modo giovato a Barletta, sia rendendone più alto il prestigio attraverso la personale virtù».

La vicinanza ed il particolare affetto di Barletta verso Bud Spencer – che oggi avrebbe compiuto 93 anni – sono stati evidenziati in due momenti promossi e curati dall’Archeoclub, suggellati dal patrocinio ufficiale dell’Ente Civico in entrambe le occasioni. Tre settimane, da mercoledì 15 dicembre 2021 (serata di presentazione ospitata dal Circolo Unione) a domenica scorsa 9 gennaio 2022 (Cantina della Sfida) il calendario delle attività storico-turistico-culturali durante le quali i Soci dell’Archeoclub d’Italia Associazione di Promozione Sociale Sede Storica di Canne della Battaglia hanno svolto il programma patrocinato dalla civica Amministrazione con decreto commissariale e reso possibile senza oneri a carico pubblico grazie al meritorio quanto generoso sostegno economico da parte dell’Azienda EDS Impianti dell’imprenditore Sabino Dicataldo per i quarant’anni di vita aziendale. Alla serata nel pubblico la scuola media “Fieramosca” con una delegazione di studenti e docenti guidata dal dirigente prof. Francesco Messinese per ascoltare l’intervento del critico cinematografico barlettano Carlo Gentile su film e quel momento cinematografico di fine Anni Settanta, e del dott. Francesco Giannuzzi responsabile Filatelia Regione Puglia di Poste Italiane sulla diffusione dell’annullo filatelico speciale con relativa cartolina celebrativa con un proprio sportello distaccato e personale specializzato.

La mostra dell’armatura come icona di grande suggestione ed attrattività si è rivelata per tutti originale e completa in ogni sua parte indossata da Bud Spencer e mai prima d’ora offerta agli occhi del pubblico (con relativo apparato espositivo) dalla conclusione delle riprese del film nell’estate 1975 in varie località della Puglia (castello di Lucera e Manfredonia) oltre alla Tunisia. La Cantina della Sfida, negli orari consentiti e sempre ad ingresso gratuito, ha dunque trovato nuovi spunti d’interesse alla sua visitabilità fra i luoghi di cultura cittadini proprio grazie all’armatura in rame – disegnata e realizzata appositamente da abili maestri dell’attrezzeria scenica – splendida creazione dell’artigianalità “made in Italy” ed è giunta dalla storica Casa Rancati (fondata nel 1864) di Roma che ha collaborato col suo vasto patrimonio alla produzione di autentici capolavori cinematografici in Italia e nel mondo, per la televisione e per il teatro.

“Scatta un selfie con l’armatura di Bud Spencer Fieramosca” è stata l’iniziativa che ha accompagnato l’evento, riservata ai visitatori di ogni età per un ricordo di questa straordinaria (ed irripetibile occasione) con la pubblicazione della foto sulla Pagina Facebook dell’Archeoclub d’italia. A tutti i partecipanti è stata offerta in omaggio la cartolina celebrativa sponsorizzata da Zingrillo.com utilizzabile per corredare dell’annullo filatelico emesso per l’occasione con il francobollo emesso lo scorso 31 ottobre in onore di Bud Spencer. Il figlio maggiore di Bud Spencer, Giuseppe Pedersoli, noto produttore cinematografico, è stato il “testimonial” delle iniziative in diretta streaming durante la fasi del debutto al Circolo Unione: una diretta testimonianza per la figura del padre a cui, strano ma vero, è sempre mancata in vita l’occasione di essere invitato a Barletta.

Il secondo appuntamento in omaggio a Bud Spencer lo scorso sabato 23 luglio nell’elegante lido Il Brigantino, litoranea di levante.: un divertentissimo Leonardo Pieraccioni con le sue esilaranti battute e inedite citazioni in diretta video via Skype dalla sua casa di Firenze e la testimonianza telefonica dal set in vivavoce di Jerry Calà con le memorie della carriera dai Gatti di vicolo miracoli e dintorni. Come promesso e mantenuto dalla vigilia dal critico cinematografico barlettano Carlo Gentile (Sncci) in remoto da Roma con contributi riscoperti dagli archivi di mezzo mondo: ecco i due grandi ospiti a “Metti una sera d’estate con… Bud Spencer. Omaggio di Barletta all’ultimo Fieramosca sul grande schermo”.

Presenza-cameo di Cristiana Pedersoli, figlia dell’attore napoletano, scultrice e scrittrice, operosa nel sociale e nella solidarietà: una partecipazione davvero straordinaria in considerazione del fatto di essere lei l’autrice del libro “Bud Spencer. Una montagna per Papà” (Giunti Editore, 2020) del quale ha raccontato aneddoti e retroscena del suo rapporto con un genitore davvero colossale da ogni punto di vista. Ad affiancarla, Marco Sonseri e Roberto Lauciello, fumettisti e co-autori dell’ultimissimo libro dedicato a Bud Spencer ovvero la sua vita e la sua carriera narrata come “graphic novel” a fumetti (Renoir Comics, 2021) in un delizioso volume che ripercorre le tappe fondamentali col gusto del disegno e del racconto per immagini. Nel saluto finale dell’assessore alla cultura e turismo Oronzo Cilli la promessa e l’impegno dell’Amministrazione comunale per una ulteriore tappa di riconoscenza a Bud Spencer in occasione della prossima rievocazione storica della Disfida o di altri appuntamenti da definire in calendario anche per il prossimo 520° anniversario della Disfida il 13 febbraio 2023.