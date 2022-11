Un compleanno da festeggiare con la prima tv di “School of mafia”, film che ha decretato l’esordio sul grande schermo del talentuoso attore barlettano Michele Ragno. Con lui Nino Frassica, Paolo Calabresi, Tony Sperandeo, Emilio Solfrizzi, Fabrizio Ferracane, Paola Minaccioni, Maurizio Lombardi e gli emergenti Giuseppe Maggio e Guglielmo Poggi. Alcune sequenze della commedia sono state girate in Puglia, regione molto amata dal regista Alessandro Pondi.

Questa sera saranno in tanti (non solo amici e familiari) a sintonizzarsi su Rai2 alle ore 21.20 per visionare l’interpretazione della giovane promessa del cinema italiano che oggi compie 27 anni.

Con “School of mafia” Michele Ragno si è aggiudicato prestigiosi riconoscimenti come artista debuttante: nel 2021 il Premio Kineo a Venezia 78; Premio Alice Cosmopolitan al Festival di Taormina lo scorso giugno e a luglio altra rilevante affermazione all’Ischia Global Fest. Il 24 marzo 2022, inoltre, Michele è volato al Chinese Theatre di Hollywood per la prima statunitense di “School of mafia” al Los Angeles Italia Film, Fashion and Arts Festival, l’evento più importante a livello globale per la promozione della settima arte “made in Italy”.

Considerevoli anche le attestazioni nel campo teatrale. Nel 2016 ha conquistato il premio “Miglior attore emergente” nel Roma Fringe Festival per lo spettacolo “La fanciulla con la cesta di frutta” di Francesco Colombo. Nel 2019 il riconoscimento “Miglior attore Teatro Lazio” nella rassegna InDivenire condotta da Giampiero Cicciò e il Premio nazionale “Giovani realtà del Teatro” (Accademia “Nico Pepe” – Udine) per il monologo Edip* di M. L. Maricchiolo, di cui ha curato la regia.

Michele Ragno è impegnato in questi giorni fra Trapani, Palermo e Cefalù nelle riprese de “I leoni di Sicilia” serie tv per Disney tratta dal romanzo di Stefania Auci e affidata alla regia di Paolo Genovesi. Un progetto a livello internazionale che registra un cast di attori del calibro di Michele Riondino e Miriam Leone.

Lo vedremo prossimamente in tv anche in “Esterno notte” e nei nuovi episodi di “Lolita Lobosco” in attesa di ammirarlo sul grande schermo nel sequel di “Diabolik” dei fratelli Manetti che uscirà nelle sale nel 2023.