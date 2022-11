Una veicolo per il trasporto di disabili dato alla fiamme nei giorni scorsi in via Vitrani, a Barletta. E’ solo l’ultimo di diversi episodi che vedrebbero protagoniste le temutissime baby gang, sempre più fuori controllo nella città della disfida e che hanno reso necessari controlli mirati da parte dei carabinieri della Compagnia di Barletta. I militari, con il supporto di Polizia Locale e Polizia di Stato, hanno passato al setaccio alcune zone di Barletta da dove sono arrivate numerose segnalazioni da parte dei cittadini sulla presenza di baby gang potenzialmente pericolose, tra comportamenti indisciplinati di varia tipologia e numerosi petardi esplosi. I controlli sono stati effettuati nella stessa via Vitrani, dove qualche giorno fa, in orario notturno, un’auto è stata incendiata mentre era parcheggiata su un posteggio per disabili, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno evitato il peggio domando rapidamente le fiamme. E poi ancora in via Generale Vaccaro, via Milite Ignoto, nella zona 167, parco dell’Umanità, via Paolo Ricci, Largo Primavera e via della Belle Arti. All’esito dei controlli sono stati identificati 20 giovani, di cui 15 di età giovanissima. Un tentativo ulteriore da parte delle forze dell’ordine per provare a contrastare l’escalation di fenomeni legati alla microcriminalità. Un pericolo da non sottovalutare e che i cittadini stessi stanno segnalando continuamente alle autorità.