Gli operai incaricati dalla ditta Matarrese sono già in cantiere per i primi interventi di modifica alla struttura. Si muove finalmente qualcosa, ad oltre 10 anni dall’ultima volta, per il completamento della scuola di via Morelli, nel quartiere Patalini di Barletta. Al centro di una vicenda burocratica infinita, l’edificio destinato ad accogliere 780 alunni in 30 nuove aule non è mai stato terminato. Abbandonato all’incuria e al degrado, l’immobile è stato vittima nel tempo di numerosi furti e atti vandalici. Questa mattina l’iter per il completamento della scuola potrebbe essere arrivato ad una svolta, con il via libera del consiglio provinciale alla cessione a titolo gratuito in favore della città metropolitana di Bari, dei terreni sui quali è destinato a sorgere l’edificio scolastico. In questo modo vengono ripristinate le condizioni per rendere di nuovo effettivo il contratto di “leasing in costruendo” stipulato nel 2008 dall’allora Provincia di Bari con l’ATI aggiudicataria del finanziamento e realizzazione della scuola.

Lavori che potranno iniziare ed essere completati entro otto mesi, garantisce Lodispoto. Una volta realizzata l’opera, la Provincia Bat prenderà possesso dei locali pagando un canone annuale di affitto che consentirà, al termine del contratto di locazione, di riscattare definitivamente la proprietà dell’edificio detraendo dal prezzo finale la parte dei canoni corrisposti ed il valore del suolo restituito gratuitamente alla Città Metropolitana di Bari (di circa 772mila euro).