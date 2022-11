Dopo i due super sold-out dei mesi scorsi, venerdì 25 novembre arriva il terzo appuntamento con la stand-up comedy al Teatro Fantàsia di Barletta.

L’ospite del mese è Davide Marini, comico che vive ormai una doppia vita: dal vivo stand up comedian, sul web doppiatore di animali in romano. Una specie di Batman col microfono, ma con molti meno soldi.

Nel suo show, “Siete troppo forti”, Davide accompagna il pubblico in un percorso guidato nel backstage della sua vita, raccontando in maniera comica la storia di un uomo che si ritrova a essere mezzo famoso in un periodo in cui diventare famosi vuol dire tutto e niente.

“Siete troppo forti” è un’avventura alla ricerca della felicità dove il sogno della vita da libero professionista si scontra con le tre paure di un comico trentenne: partita iva, politicamente corretto e vecchiaia.

A presentare la serata il solito Dino Paciolla in una rassegna curata da Marco Di Pinto.

Il teatro off della città di Barletta, con sede in via Imbriani 144, ha aperto le sue porte alla stand-up, arricchendo la tipologia di teatro da offrire alla cittadinanza. La stand-up comedy è un genere di comicità dissacrante in cui il comico, in piedi accompagnato da un microfono, rompe completamente la quarta parete, nutrendosi in gran parte dell’energia del pubblico.