Anche la Asl Bt partecipa alla Giornata Mondiale del Diabete in programma il 14 novembre: in piazza Federico Di Svevia dalle 9 alle 13 sarà possibile vivere un percorso di prevenzione e corretta informazione.

In piazza saranno allestiti stand a cura del Distretto Socio-Sanitario n.4, diretto dal dottor Domenico Spinazzola: sarà possibile fare un controllo glicemico, ricevere informazioni corrette sul diabete, sui segni predittivi e sulla corretta gestione di questa patologia cronica. La presenza di esperti della nutrizione consentirà anche di ricevere consigli e suggerimenti per una corretta alimentazione.

Alle 9 da piazza Federico Di Svevia partirà anche una camminata di 5 km non competitiva organizzata in collaborazione con la UISP.

Le visite sono gratuite e la partecipazione alla camminata non competitiva è libera.

“Abbiamo voluto aderire alla giornata mondiale del diabete con un evento aperto al pubblico per cogliere una occasione privilegiata di corretta informazione – ha detto Domenico Spinazzola – personale sanitario e amministrativo del distretto si è impegnato per ricevere i cittadini, garantire i primi necessari controlli, dare informazioni mirate ed eventualmente suggerire percorsi di approfondimento. La presenza di esperti della nutrizione ci permetterà di fornire qualche suggerimento utile per prevenire il diabete di tipo alimentare o tenerlo sotto controllo con una corretta alimentazione”.

“Lo sport per tutti, lo sport per la prevenzione. Per noi ogni occasione è fondamentale per ribadire l’importanza di fare sport a tutte le età, a seconda del proprio stato di salute – ha detto Enzo Cascella, referente UISP – una camminata di 5 km non competitiva è alla portata di chiunque e può rappresentare un piccolo quotidiano gesto di amore verso se stessi e la propria salute”.

Saranno presenti agli stand:

– Anna Farese, diabetologa

– Ottilia de Robertis, endocrinologa e diabetologa

– Maria Rosaria Loragno, medicina interna

– Dora Capogna, specialista in Scienze dell’Alimentazione

– Giovanni Papeo, infermiere

– Monopoli Damiana, infermiera

-Sergio Capuozzo, infermiere