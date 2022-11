Le ultime innovazioni diagnostiche e terapeutiche in tema di tumori cutanei. Gli specialisti si confrontano a Barletta nel congresso presieduto dal dottor Gennaro Gadaleta, primario dell’unità operativa complessa di Oncologia dell’ospedale Dimiccoli. Con l’aumento dell’incidenza di melanomi e carcinomi basocellulari tra la popolazione, c’è la necessità di organizzare un presidio sanitario attrezzato per la prevenzione, monitoraggio e cura di forme tumorali non sempre facilmente individuabili da un occhio non esperto. L’approccio è multidisciplinare, spiegano a Barletta, a fronte di patologie che richiedono spesso la collaborazione tra diverse branche specialistiche.

La prevenzione rimane l’arma più efficace per evitare le complicazioni, anche mortali, derivanti dai tumori della pelle.

Non solo la dermatoscopia tra le tecniche oggi più utilizzate per la diagnosi precoce dei tumori cutanei.

Patologie che non richiedono viaggi della speranza. Nei presidi sanitari della Asl Bt, ribadiscono a Barletta, è possibile il trattamento efficace di ogni tipo di tumore cutaneo.

Il servizio.