Sta per concludersi la 38ma edizione dell’Autunno Musicale organizzata dall’ “Associazione Cultura e Musica G. Curci”, in collaborazione con il Ministero della Cultura e la Regione Puglia. Un Autunno che ha presentato giovani talenti ed artisti già affermati in un’alternanza fra generi e formazioni diverse, che hanno creato un percorso musicale di altissimo livello e di grande interesse.

Attesissimo appuntamento quello di domenica 20 novembre, con porta alle ore 18 e inizio alle ore 18.30 presso l’Auditorium del Laboratorio Urbano Gos, con il Duo Alessia Martegiani, voce, e Maurizio Di Fulvio alla chitarra.

Un concerto da non perdere per gli appassionati del Jazz e del Pop Song, con la stupenda voce di Alessia Martegiani e l’eclettico chitarrista Maurizio Di Fulvio, durante il quale sarà possibile godere di esecuzioni di brani di rara bellezza, dal vecchio al nuovo mondo sulle musiche più belle del ‘900 , fino a toccare il romanticismo di Di Capua senza tuttavia dimenticare la bellezza delle partiture di Jobim.

Durante il programma della serata, attraverso il repertorio tradizionale della musica jazz, omaggiando vari autori da Di Capua a Stevie Wonder, da Pixinguinha a Jobim, da Tosti a Chick Corea, il Duo Martegiani – Di Fulvio, metterà in atto il proprio tentativo di rappresentare i vari brani attraverso il senso e la consapevolezza della modernità, alla luce di arrangiamenti originali, tesi all’interplay e, al contempo, alla ricerca soggettiva e all’estro delle singole personalità dell’organico.

Nell’impostazione stilistica ed interpretativa il Duo coniuga momenti in cui predominano il rigore formale e l’adozione di procedimenti mutuati dalla tradizione storica europea a momenti di autentica estemporaneità della prassi esecutiva secondo i canoni linguistici ed espressivi propri delle civiltà musicali afro e latino-americane. Eleganza strumentale, equilibrio tecnico-esecutivo e sound inconfondibile sono le caratteristiche che predominano nel Duo, che ospitato nei maggiori festival europei ed americani, si esibisce in performance intense e cariche di pathos.

Il chitarrista Maurizio Di Fulvio, chitarrista-compositore abruzzese, che la critica specializzata considera uno dei chitarristi più interessanti ed innovativi dell’attuale panorama musicale, definendolo …“versatile ed eclettico, dal temperamento caldo e spontaneo, abile improvvisatore e raffinato arrangiatore”, “capace di leggere e restituire con la medesima forza ed intensità linguaggi assolutamente diversi”, “la sua esecuzione, a volte grintosa ed energica, altre volte raffinata ed ornata, sempre in bilico tra rispetto della tradizione e innovazione”, “è sorretta da un’innata eleganza strumentale”. Un’autentica saudade swing e fragranze mediterranee aleggiano nei brani incisi nei vari suoi Album. “Nell’itinerario artistico confluiscono il jazz nero, il jazz latino, il rock, le tinte del classico e la sensibilità di un’interprete che coniuga in sé una tecnica solida e una raggiante vena compositiva. Di Fulvio assembla con il suo strumento un incredibile mosaico di note, spadroneggia sulle corde, si confronta egregiamente con maestri di calibro mondiale, arrangiando liberamente brani celebri di Gillespie e Jobim, Santana e Metheny, Porter e Pastorius e ancora Bach e Duarte, e rivela soprattutto le sue ottime doti di bravo compositore”.

Protagonista assoluta sarà comunque la bellissima voce di Alessia Martegiani, cantante di fama internazionale che ha studiato a lungo la musica contemporanea e in particolare i ritmi e le sonorità della musica brasiliana, perfezionando la conoscenza del repertorio bossa-nova e samba-cançao e divenendo presto una delle voci italiane più richieste ed apprezzate a livello internazionale. Si è avvicinata giovanissima alla musica cominciando con lo studio del pianoforte, ha partecipato a seminari sull’improvvisazione jazz con J. Clayton, J. Taylor, A. Jackson e si è laureata all’Università DAMS di Bologna. Ha effettuato tournée in Brasile, collaborando con importanti musicisti latino-americani e facendo esperienze live e in studio. Ha fondato il gruppo Trem Azul con Massimiliano Coclite e Bruno Marcozzi, con il quale nel 2006 ha prodotto il suo primo lavoro da band leader, cd pubblicato dall’etichetta Wide Sound e scelto dall’Egea per la distribuzione. Da diversi anni presenta un progetto ideato e diretto da Maurizio Di Fulvio, inizialmente interamente dedicato alle musiche di Antonio Carlos Jobim e da alcuni anni allargato ai diversi generi.

Il programma del concerto, attraverso accostamenti singolari, presenta un’interpretazione elegante e trascinante del “choro brasileiro” e della tradizione napoletana e allo stesso tempo eclettica e pulsante attraverso l’esecuzione di “standard latin-jazz e classical music”.

Un appuntamento che non può essere disatteso dai cultori della musica Jazz.

Laboratorio Urbano GOS , Viale Marconi, 49 – Barletta

Domenica 20 novembre, Porta ore 18 e inizio alle ore 18.30 .

Biglietto P.U. € 5,00.

Info: tel. 3803454431, [email protected] ; www.culturaemusica.it; www.facebook.com/asscurci; @asscurci