L’Amministrazione Comunale di Barletta comunica lo stato dell’arte dei lavori relativi all’ammodernamento dei sottoservizi con riferimento alle richieste di chiarimenti da parte dei cittadini sulle manomissioni stradali via Armando Diaz e via Geremia Di Scanno.

In via Armando Diaz sono stati eseguiti i lavori di sostituzione dei tronchi della rete idrica di Acquedotto Pugliese. Si precisa che la norma contempla tempi di ripristino stradale che variano da un minimo di 45 giorni a un massimo di 70 giorni, al fine di consentire l’assestamento della strada soggetta a manomissione. Entro questo periodo sarà asfaltato l’intero tratto stradale da A.Q.P..

Per ciò che concerne via Geremia Di Scanno, il tratto stradale in questione, così come altri tratti stradali, è stato interessato dai lavori di ENEL.

Nel suddetto tratto è stata realizzata una trincea per il posizionamento di due tubi corrugati paralleli. Lo scavo ha intercettato alcuni tratti, non continuativi di basolato, al di sotto del manto stradale. I più punti si è scoperta, quindi, l’assenza di basole dovuta a precedenti lavori. Le basole mancanti sono state colmate da nuove basole per tutta la lunghezza della trincea, procedendo al conseguente ripristino stradale. Ogni operazione è stata supervisionata e coordinata mediante attività di sorveglianza archeologica al fine di preservare la conservazione e tutela del basolato in questione.

L’Amministrazione Comunale, consapevole dei disagi, chiede fiducia e pazienza rispetto alla grande opera di modernizzazione della città che si sta perseguendo.